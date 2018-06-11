بشرى ترد بقوة على منتقدي زي المنتخب الوطني





ردت الفنانة بشرى، بقوة على منتقدي بدلة وحذاء لاعبي المنتخب الوطني، المشاركين في مونديال روسيا 2018.





وغردت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كفاية هرى بقى هم مش رايحين عرض أزياء، راحة القدم أهم حاجة علشان المفاجأة إللى محدش عارفها انهم لعيبة كرة قدم مش موديلز،، والله لو عدينا لتطلع موضة على الكل".





ومن المنتظر أن يستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروجواي في الثانية ظهر يوم الجمعة المقبل.







