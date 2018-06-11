محمد جمعة لـ"الفجر الفني": أنا صاحب فكرة "كله رايح".. و"أبو عمر المصري" ترك بصمة

أعرب الفنان محمد جمعة، عن سعادته بنجاح شخصية "عم ضياء" بالرغم من ظهوره كضيف شرف في المسلسل.





وكشف جمعة، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" النقاب عن كونه صاحب فكرة جملة "كله رايح" لافتًا إلى أن الفكرة كانت وليدة اللحظة وقام باقتراحها علي المخرج حخالد الحلفاوي ووافق الأخير وأصبحت حديث السوشيال ميديا.





وأكد جمعة، أن مشاركته في مسلسل "أبو عمر المصري" مع النجم أحمد عز والمخرج أحمد خالد والمنتج طارق الجنايني تجربة مميزة جدًا وأحدثت صدى لدي الجمهور كما أن المسلسل ترك بصمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المشاهدين تعاطفوا مع شخصيته في المسلسل بعد مقتله.





وجدد تأكيده أن تجربته في مسلسل "ضد مجهول" مع الفنانة غادة عبد الرازق، تركت أثرًا مع الجمهور، لافتًا إلى أن النجاح ليس له أي حسابات لأنه في النهاية توفيق من عند الله تعالى.