ننشر جدول أعمال مجلس النواب اليوم

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي عددًا من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب.





وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.





وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا لعرض منهجية وزارة التجارة والصناعة في إدارة الأزمة الخاصة بموضوع طلبات الإحاطة الموجهة إلى المهندس وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لبعض أنواع الأخشاب (خامات الأبلاكاش)، وتهديدها لاستمرارية صناعة الأثاث بدمياط، وخاصة لصغار المصنعين، وسياسة الوزارة لتلافي تكرار الأزمة على المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل الأجل.



