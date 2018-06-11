الإبراشي يستضيف عفاف شعيب في "العاشرة مساء".. الليلة
الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:09 ص
الفجر الفني
يستضيف الإعلامي وائل الإبراشي، الليلة الفنانة الكبيرة عفاف شعيب خلال برنامجه "العاشرة مساءً".
ومن المقرر أن تتحدث "شعيب" عن دورها في مسلسل "فوق السحاب" وشخصية الحاجة "نعناعة" التي تجسدها خلال أحداث المسلسل.
"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، ستيفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب بسيط، على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يدخل إلى عالم المافيا وتجارة السلاح وهو ما يجعله يدخل السجن في روسيا، لكنه يهرب منه، لكنه لم يستطع الهروب من عالم المافيا.
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