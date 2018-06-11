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بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:00 ص
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات
أرشيفية
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يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد . 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 37 
 
وسط الدلتا 23 37
 
الإسكندرية 22 29
 
بلطيم 23 30
 
مطروح 21 28
 
السلوم 21 29
 
سيوة 23 38
 
بورسعيد 23 28
 
دمياط 22 30
 
العريش 21 30
 
رفح 20 29
 
الإسماعيلية 23 37
 
السويس 23 38
 
رأس سدر 24 36
 
نخل 14 37
 
نويبع 27 37
 
طابا 23 36 
 
كاترين 17 30
 
الطور 26 36
 
شرم الشيخ 29 39
 
الغردقة 28 38
 
مرسى علم 29 37
 
الفيوم 24 37
 
بنى سويف 23 38
 
المنيا 23 39
 
أسيوط 22 41
 
سوهاج 22 41
 
قنا 26 42
 
الأقصر 27 43
 
أسوان 29 44
 
أبوسمبل 29 43
 
الوادى الجديد 25 40
 
شلاتين 28 40
 
ابو رماد 27 38
 
راس حدربة 26 37
 
حلايب 26 37

المزيد عن: محافظات طقس لطيف شديد الحرارة اليوم الإثنين الوجه البحري الشبورة المائية السواحل الشمالية
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