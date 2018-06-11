بالأسماء.. السيسي يكرم الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف سنويا بمشاركة نحو 50 دولة من مختلف دول العالم، وذلك فى احتفال ليلة القدر، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمركز الأزهر للمؤتمرات.





الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع المتواترة للدول العربية وغيرها، الأول المتسابق، إسماعيل فؤاد إسماعيل، من مصر ويحصل على 150 ألف جنيه، وفى المركز الثانى محمود سعيد ضيف الله، من مصر ويحصل على 100 ألف جنيه، وحصد المركز الثالث المتسابق عمر يوسف جزاع فهد شعلان، من دولة الكويت ويحصل على مبلغ 60 ألف جنيه.





أما الفرع الثانى حفظ القرآن الكريم كاملا وفهم أحكامه ومقاصده العامة مع معانى المفرادات للدول العربية وغيرها، وحصل على المركز الأول بلقاسم خير الدين من دولة الجزائر، ويحصل على مبلغ 125 ألفا، والمركز الثانى حسن مصطفى بشير من دولة نيجيريا ويحصل على 80 ألفا، أما المركز الثالث جهاد يونس أحمد ضمرة، من الأردن ويحصل على 50 ألفا، والمركز الرابع عبد الرحمن عبد الله حسن، مملكة البحرين، وحصل على شهادة تقدير ومصحف.





أما الفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للدول غير الناطقة بالعربية هم: محمد مجاهد الاسلام من بنجلاديش ويحصل على 125ألفا، المركز الثانى هيثم صقر احمد من كينيا ويحصل على مبلغ 80 ألفا، المركز الثالث محمد يوف محمدى من طاجكستان ويحصل على مبلغ 50 ألف.





أما الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عام للمصريين والمقيمين بجمهورية مصر العربية، حصل على المركز الأول عبد الله عمار محمد السيد من مصر ويحصل على مبلغ 80 ألفا، والمركز الثانى مصطفى عبد الغنى محمود من مصر ويحصل على 60 ألفا، والمركز الثالث نصر السيد نصر عبد السلام من مصر ويحصل على 40 ألفا.