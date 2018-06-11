كأس العالم 2018 – 6 "هدافين" يهددون عرش "كلوزه" في مونديال روسيا





قبل انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018" يتربع الألماني "ميروسلاف كلوزه" علي قمة ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 16 هدف، ويليه نجم البرازيل السابق رونالدو برصيد 15 هدف، ثم الألماني جيرد مولر أسطورة الكرة الألمانية وصاحب الـ14 هدف.





ويشارك مجموعة من الهدافين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018" يُهددون عرش الهدافين التاريخين للمونديال في البطولة المقبلة حيث أصبح علي أعتاب تحطيم الأرقام القياسية لثلاثي المقدمة في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة العالمية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 6 "هدافين" يُهددون عرش "كلوزه" في كأس العالم 2018:-





- توماس مولر:

يعتبر مهاجم المنتخب الألماني توماس مولر أقرب اللاعبين لتحطيم للرقم القياسي لمواطنه ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمونديال أو البرازيلي رونالدو صاحب المركز الثاني، حيث يمتلك "مولر" 10 أهداف ويفصله 6 أهداف فقط ليتساوي مع كلوزه علي قمة ترتيب هدافي البطولة.





- رودريجيز:

هداف مونديال البرازيل 2014 الكولومبي خاميس رودريجيز صاحب الـ6 بالبطولة العالمية يمتلك فرصة لمعادلة رقم أفضل 3 هدافين في تاريخ البطولة "كلوزه ورونالدو ومولر" حيث أن تسجيل 9 أو 10 أهداف في بطولة كأس العالم ليس بالأمر الصعب.





- ثنائي برشلونة:

ثنائي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورواجوياني لويس سواريز والذي سجل كل منهما 5 أهداف في بطولة كأس العالم يمتلكون فرصة ذهبية لزيادة غلتهما التهديفية في بطولة كأس العالم والاقتراب من مراكز الصدارة في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.





- كاهيل وهيجواين:

يمتلك الأرجنتيني هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي والاسترالي تيم كاهيل 5 أهداف لكل منهما في بطولة كأس العالم، ويستطيع الثنائي زيادة حصيلة أهدافهما في مونديال روسيا وتهديد عرش الهدافين التاريخيين للبطولة كلوزه ورونالدو وجيرد مولر، ولكن ذلك سيكون مرتبط بقدرة منتخباتهما علي الوصول لمنطقة بعيدة بالبطولة العالمية



