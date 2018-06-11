تعرف على عدد مشاهدات الإعلان التشويقي لـ"ليلة هنا وسرور" قبل أيام من عرضه (فيديو)
الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:26 ص
الفجر الفني
حقق الإعلان التشويقي لفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد إمام وياسمين صبري أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
"ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.
وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.
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