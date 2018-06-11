إسلام الشاطر: ثنائي الزمالك على أعتاب الاتحاد السكندري

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، اقتراب ثنائي الزمالك أحمد داوودا وأحمد كابوريا من الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الاعارة لمدة عام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأضاف إسلام الشاطر خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مسئولي نادى الاتحاد السكندرى أنهوا الاتفاق مع رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضي منصور على انتقال اللاعبين للاتحاد على سبيل الإعارة لمدة عام بعد حسم امر المقابل المادي.





وكان أحمد كابوريا وأحمد داودا قد خرجا من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال، الذي أعطى الضوء الأخضر للإدارة لحسم مصير الثنائي.



