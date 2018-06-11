عبدالظاهر السقا يحذر مدافعي مصر من ثنائي أوروجواي

عبدالظاهر السقا : "سواينز وكافاني " أخطر أوراق أوروجواي





قال مدافع المنتخب الوطنى السابق عبد الظاهر السقا إن انطباع المصريين حاليا لا يختلف عن إنطباعهم قبل البطولة الإفريقية 98.





وأضاف عبدالظاهر السقا خلال لقائة مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المنتخب الوطنى يعانى من سوء التعامل من الكرات العرضية .





وتابع : " استقرار المدير الفنى لمنتخب اوروجواى يمثل خطورة كبيرة على منتخب الفراعنة ، مشيرا إلى ان منتخب أوروجواى سيصل الى الدور الـ16 فى مونديال روسيا .





وشدد "السقا " على أن المهاجم سواينز واللاعب كافانى هما أخطر أوراق منتخب أوروجواي الهجومية وعلي المدير الفنى للمنتخب الوطنى الارجنتينى هيكتور كوبر الاحتراس منهم بشدة .