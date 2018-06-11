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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوروجواي الجمعة 15-6-2018 في مونديال روسيا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:30 ص
بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوروجواي الجمعة 15-6-2018 في مونديال روسيا
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة مصر وأوروجواي بدون تقطيع اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : بطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  بي إن سبورت ماكس 1 و2.

 

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي اليوم في تمام الـ 15:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر وأوروجواي يوتيوب من هنا..

 

 

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