ماذا قال محمد إمام عن مشاركة ياسمين صبري بطولة فيلمه "ليلة هنا وسرور" ؟
الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:31 ص
قال الفنان محمد إمام، إنه يحب العمل مع الفنانة ياسمين صبرى، لافتًا إلى أن بينهما كيمياء من نوع خاص ستظهر للمشاهدين في فيلمهما "ليلة هنا وسرور" المرتقب عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.
وأضاف خلال بث مباشر شاركه مع جمهوره: "في تفاهم كبير بينا كمان وياسمين من الممثلات اللي استمتعت جدًا بالتمثيل معها".
وأكد للجمهور أنهم سوف يشاهدون ياسمين، بشكل مختلف في الفيلم، كما تنبأ لها بأن تكون بطلة من نجمات الوطن العربى فى الفترة المقبلة.
"ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.
وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.
.@dxloumiXO @yasminesabri #AskEmam pic.twitter.com/Rpx74owKie— محمد إمام (@Mohamed_Emam) June 10, 2018
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