ماذا قال محمد إمام عن مشاركة ياسمين صبري بطولة فيلمه "ليلة هنا وسرور" ؟





قال الفنان محمد إمام، إنه يحب العمل مع الفنانة ياسمين صبرى، لافتًا إلى أن بينهما كيمياء من نوع خاص ستظهر للمشاهدين في فيلمهما "ليلة هنا وسرور" المرتقب عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.





وأضاف خلال بث مباشر شاركه مع جمهوره: "في تفاهم كبير بينا كمان وياسمين من الممثلات اللي استمتعت جدًا بالتمثيل معها".





وأكد للجمهور أنهم سوف يشاهدون ياسمين، بشكل مختلف في الفيلم، كما تنبأ لها بأن تكون بطلة من نجمات الوطن العربى فى الفترة المقبلة.



