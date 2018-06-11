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موعد مباراة مصر والأوروجواي يوم الجمعة 15-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:17 ص
موعد مباراة مصر والأوروجواي يوم الجمعة 15-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
مصر وأوروجواي
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب مصر، مع منتخب الأوروجواي، يوم الجمعة 15-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتعد هذه المباراة هي المباراة الثانية في بطولة كأس العالم، والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.

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