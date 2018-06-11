موعد مباراة روسيا والسعودية يوم الخميس 14-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب السعودية، يوم الخميس 14-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتعد هذه المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم، والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.