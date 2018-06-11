موعد مباراة روسيا والسعودية يوم الخميس 14-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:54 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب السعودية، يوم الخميس 14-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها
على قنوات:-
- بين سبورت Max
1 HD.
- بين سبورت Max
2 HD.
وتعد هذه المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم، والذي
يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.