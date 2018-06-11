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جمهور أحمد عز يهديه "جملا" بعد "أبو عمر المصري" ! (صورة)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:58 ص
جمهور أحمد عز يهديه جملا بعد أبو عمر المصري ! (صورة)
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يارا أحمد
 

حرص جمهور النجم احمد عز، علي إهدائه عددًا من الهدايا في كواليس آخر يوم تصوير من مسلسل "أبو عمر المصري" ومن ضمن الهدايا "جملًا" يحمل صوره في الصحراء أثناء تصوير مشاهد المسلسل، وأيضا تذكارًا يحمل اسم "ابو عمر المصري".


مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.



جمهور أحمد عز يهديه "جملا" بعد "أبو عمر المصري" ! (صورة)
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