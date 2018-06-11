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صبري: أي لاعب يتمنى اللعب لقطبي الكرة المصرية.. ولكن الاحتراف أفضل

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:48 ص
صبري: أي لاعب يتمنى اللعب لقطبي الكرة المصرية.. ولكن الاحتراف أفضل
عبد الستار صبري
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

أكد عبد الستار صبري، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي والزمالك، باعتبارهما قطبي الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن تجربة الاحتراف الأفضل من اللعب في مصر.

 

وأضاف أنه كان يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، خاصة وأن تجربته الاحترافية في البداية كانت مجرد ترانزيت للعودة للأهلي، ولكنه استمر فيها بنصيحة من الراحل صالح سليم، بعدما ظهر بشكل مميز.

 

واختتم تصريحاته، بأن الراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلي السابق، هو من رشحه للاحتراف بالدوري النمساوي وقتها.

المزيد عن: منتخب مصر عبد الستار صبري رياضة الاحتراف الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
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