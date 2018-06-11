بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " خفة يد " أون لاين على اليوتيوب
الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:44 ص
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "خفة يد" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"خفة يد" بطولة بيومي فؤاد، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد سلام، وتدور القصة في إطار كوميدي، حول أحد ضباط الشرطة (بيومي فؤاد)، والذي يتولى مهمة المطاردة والقبض على محتالين.
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