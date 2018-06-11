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بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " ممنوع الاقتراب أو التصوير " أون لاين على اليوتيوب

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:43 ص
بث مباشر .. مشاهدة مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير أون لاين على اليوتيوب
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"ممنوع الاقتراب أو التصوير" بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار درامي مثير، حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.

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