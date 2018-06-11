ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " الوصية " أون لاين على اليوتيوب

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:41 ص
بث مباشر .. مشاهدة مسلسل الوصية أون لاين على اليوتيوب
طباعة
 

 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الوصية" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.أكرم حسني أحمد أمين ريم مصطفى سارة سلامة.

 

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

 

 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مشاهدة مسلسل مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الوصية الفجر الفني البث المباشر لمسلسل أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 7:30:13 AM