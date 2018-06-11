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بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " عزمي واشجان " أون لاين على اليوتيوب

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:39 ص
بث مباشر .. مشاهدة مسلسل عزمي واشجان أون لاين على اليوتيوب
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "عزمي واشجان" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"عزمي واشجان" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، محمد ثروت، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

 

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