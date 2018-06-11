السقا عن تصريحات نجم الزمالك: باسم مرسي في مكان والجميع في مكان آخر

علق مدافع المنتخب الوطني السابق عبد الظاهر السقا على تصريحات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باسم مرسي، بشأن نهائيات كأس العالم بروسيا بأنها بطولة عادية وليست مهمة للغاية قائلا:" باسم مرسي فى مكان والجميع فى مكان آخر".

وأضاف "السقا" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن عدم ضم باسم مرسي لقائمة المنتخب الوطني المشاركة بمونديال روسيا أحدثت له حزن شديد نفسيا، مما جعله يعبر عن حدث عالمي الكل في العالم يتابعه بأنه حدث عادي.

وتابع: " أي لاعب فى العالم يتمنى أن يكون متواجد في هذا الحدث العالمى وأن يكون اسمه موجود بكأس العالم والمشاركة مع أفضل لاعبين فى العالم".

وأوضح "السقا" أنه حزين للغاية لعدم تواجده في هذا الحدث العالمي، واعتزاله كرة القدم مبكرا، قبل وصول المنتخب الوطني لكاس العالم وكان يتمنى المشاركة في المونديال وتسجيله فى التاريخ بأنة شارك في هذا الحدث التاريخي.