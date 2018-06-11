ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " ليالي أوجيني " أون لاين على اليوتيوب

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:36 ص
بث مباشر .. مشاهدة مسلسل ليالي أوجيني أون لاين على اليوتيوب
طباعة
 

 

 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ليالي أوجيني" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"ليالي أوجيني" بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص، وتدور أحداث المسلسل حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد, حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني. يعيش في بورسعيد بطل القصة فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهم نادية بعد زواج تقليدي بدون حب. بينما تأتي من القاهرة كاريمان التي تهرب بعد مشاجرة بينها وبين زوجها أدت إلى موته. كاريمان تهرب من القاهرة إلى بورسعيد وهناك تلتقي بفريد وأهالي تياترو أوجيني وتخفي عنهم هويتها الحقيقية فما الذي ينتظرها وكيف ستنشأ قصة الحب بينها وبين فريد.

 

أخبار الفن, أخبار الفنانين, فن, أخبار الفن اليوم, الفجر الفني, مزيكا, سينما, دراما, مشاهير, نجوم الفن, 2018, مسلسلات, مسلسلات رمضان 2018,بث مباشر,مشاهدة مسلسل, البث المباشر لمسلسل

 

المزيد عن: ليالي اوجين رمضان البث المباشر لمسلسل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 7:30:13 AM