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شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (فيديو)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:58 ص
شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (فيديو)
حريق كنيسة الأنبا مقار
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نعيم يوسف
 
سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، على حريق هائل اندلع في كنيسة الأنبا مقار تحت الإنشاء دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، حيث تم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بنشوب الحريق فى الخشب المنصوب لصب الأعمدة الخرسانية بالكنيسة وانتشر فى الأخشاب الموجودة بالمبنى كله.

على الفور انتقلت رجال الدفاع المدني إلى الكنيسة وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة، ومن ثم السيطرة عليه وإخماده.

المزيد عن: كنيسة شبرا الخيمة الحماية المدنية أمني
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