شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (فيديو)

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بنشوب الحريق فى الخشب المنصوب لصب الأعمدة الخرسانية بالكنيسة وانتشر فى الأخشاب الموجودة بالمبنى كله.





على الفور انتقلت رجال الدفاع المدني إلى الكنيسة وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة، ومن ثم السيطرة عليه وإخماده.





سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، على حريق هائل اندلع في كنيسة الأنبا مقار تحت الإنشاء دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، حيث تم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.