شاهد.. "كسرة قلب" الريس حربي في مشهد قتل نجله سلامة على يد أهل بلدة "طايع" (فيديو)

تعرض الابن الرابع للريس حربي "سلامة" للقتل على يد أهل بلد "طايع" عمرو يوسف، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "طايع".









ولفظ سلامة أنفاسه الأخيرة في حضن والده الريس حربي، الذي تعرض لكسرة قلب وأصيب بقهر شديد في مشهد مؤثر.





كان طايع، قام برفع السلاح في وجه أهل البلد لكي يتمكن سلامة ابن حربي، الهرب من تحت ايديهم إلا أن أحد الأشخاص لحق بهم قبل وصوله غلى والده وأرداه قتيلًا برصاص بندقيته.





مسلسل "طايع" بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، وعمرو عبد الجليل، وسلوى محمد على، وسهير المرشدي، ومحمد على، وإخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب، وإنتاج شركة "ماجنوم" لرامي إمام، وهشام تحسين.