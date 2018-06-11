ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حلمي طولان: "ماعندناش لاعب حريف في المنتخب.. وخايف من التفاؤل الزيادة"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:12 ص
حلمي طولان: ماعندناش لاعب حريف في المنتخب.. وخايف من التفاؤل الزيادة
منتخب مصر
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 

أكد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني، يفتقد للاعبين أصحاب الحلول الفردية، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.

 

وأضاف أن المنتخب يفتقد اللاعب الحريف الذي طريقة لعبه تشبه عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية الأسبق، والذي يُعد جوهرة نادرة في مصر، ويشبه له محمد صلاح.

 

واختتم تصريحاته، بأنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ولكنه يتخوف من الثقة الزائدة التي قد تصدمنا، مشددًا أنه يثق في الجهاز الفني واللاعبين.

المزيد عن: منتخب مصر رياضة حلمي طولان الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 5:40:00 AM