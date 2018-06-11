حلمي طولان: "ماعندناش لاعب حريف في المنتخب.. وخايف من التفاؤل الزيادة"

أكد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني، يفتقد للاعبين أصحاب الحلول الفردية، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وأضاف أن المنتخب يفتقد اللاعب الحريف الذي طريقة لعبه تشبه عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية الأسبق، والذي يُعد جوهرة نادرة في مصر، ويشبه له محمد صلاح.

واختتم تصريحاته، بأنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ولكنه يتخوف من الثقة الزائدة التي قد تصدمنا، مشددًا أنه يثق في الجهاز الفني واللاعبين.