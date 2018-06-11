ثنائي الإسماعيلي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة

قال الدكتور أكرم عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي للإسماعيلي إن محمود متولي وإسلام عبد النعيم ثنائي الفريق يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة.

بدأ الإسماعيلى مساء الأحد، الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، تحت قيادة الجهاز المعاون لحين وصول الجزائري خير الدين مضوى.

وكان متولي وعبد النعيم قد تم وضع قدمهما في الجبس مؤخرا بعد تعرضهما لإصابة فى كاحل القدم والتى ادت لغيابهما عن التدريبات.

وأتم قائلا:” الثنائي سينضمان للتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما العلاجي والمقرر له عقب انقضاء أجازة عيد الفطر المبارك”.