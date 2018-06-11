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عاجل.. لحظة اندلاع حريق هائل في كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (فيديو)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:00 ص
عاجل.. لحظة اندلاع حريق هائل في كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (فيديو)
حريق كنيسة الأنبا مقار
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الفجر
 
تداول رواد مواقع التواصل، فيديو للحظة اندلاع حريق في كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة.

وشب حريق هائل منذ قليل فى كنيسة الأنبا مقار بمنطقة إبراهيم بك، والتهم الحريق مقر الكنيسة بالكامل.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشف مصدر أمني بقوات الحماية المدنية بالقليوبية، أسباب الحريق الهائل الذي شب في كنيسة الأنبا مقار بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، مؤكدا أن سببه هو اشتعال النيران في الأعمدة الخشبية التي يتم بها بناء الكنيسة.

وأوضح المصدر، أن الكنيسة لازالت تحت الإنشاء ولا يوجد ثمة خسائر بشرية، وقوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق. 

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