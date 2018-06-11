أحمد ناصر نجم ذا فويس يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية (صور)





تألق المطرب أحمد ناصر نجم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" بباقة كبيرة من أشهر أغانيه على مدار أكثر من ساعة بإحدى الخيام الرمضانية ولاقى ناصر، إعجاب جمهوره الذى ملأ المكان.





ونظم الحفل سيد فتوح ومحمد منير واحمد صقر واتسمت أجواء الحفل بالبهجة في أمسية رمضانية ممتعة.







