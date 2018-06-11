الإسماعيلي يتعاقد مع هداف دكرنس

أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد مع محمود صلاح هداف فريق دكرنس، والذى يلعب بالقسم الثالث لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مواليد “1997” على لقب هداف دورى القطاعات، فضلا عن تسجيله 23 هدفا خلال الموسمين الماضيين ضمن صفوف فريقه بواقع 13 هدفا فى الموسم الماضي وصناعة 9 أهداف و10 أهداف فى الموسم قبل الماضى وصنع هدفين.