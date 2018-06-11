يلا شوت|شاهد مباراة السنغال وكوريا الجنوبية | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة السنغال وكوريا الجنوبية بدون تقطيع اليوم السنغال Vs كوريا الجنوبية، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : Bein Sport.

موعد مشاهدة مباراة السنغال وكوريا الجنوبية اليوم في تمام الـ 16:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساء بتوقيت مصر.

كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 11-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.