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هذا ما طلبته أنغام من جمهورها قبل العيد

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:30 ص
هذا ما طلبته أنغام من جمهورها قبل العيد
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وجهت المطربة أنغام، رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالبتهم خلالها  بإختيار الأغاني التى ستشدو بها في حفل عيد الفطر 16 يونيو المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. 


وكتب أنغام، في تغريدتها قائلة: "جمهوري الراقى شاركوني اختيارات أغاني حفل العيد فى السعودية مصري وخليجي في انتظار اختياراتكم".


هذا ما طلبته أنغام من جمهورها قبل العيد
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