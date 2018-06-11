عاجل.. ترامب مهددا أوروبا: "التغيير قادم"



وكتب "ترامب"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألمانيا تدفع 1% من الناتج المحلي لحلف الناتو، بينما ندفع 4% من الناتج المحلي الأكبر بكثير.. هل هذا منطقي؟ نحمي أوروبا (وهو أمر جيد) بخسارة مالية كبيرة، ثم نتعرض لخطر غير عادل على التجارة"، مضيفا: "التغيير قادم".



جاء ذلك، على خلفية إعلان الولايات المتحدة الانسحاب بشكل مفاجئ من تأييد بيان قمة الدول السبع، من خلال عدة تغريدات للرئيس الأمريكي على حسابه على "تويتر"، الأمر الذي اعتبرته ألمانيا تدميرا للثقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بتغيير قادم في السياسات الأمريكية تجاه القارة العجوز، على خلفية إعلانه التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع بشكل مفاجئ.