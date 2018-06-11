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عاجل.. مصدر أمني يكشف أسباب حريق كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:30 ص
عاجل.. مصدر أمني يكشف أسباب حريق كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية
حريق كنيسة الأنبا مقار
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محمد نبيل
 
كشف مصدر أمني بقوات الحماية المدنية بالقليوبية، أسباب الحريق الهائل الذي شب في كنيسة الأنبا مقار بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، مؤكدا أن سببه هو اشتعال النيران في الأعمدة الخشبية التي يتم بها بناء الكنيسة.

وأوضح المصدر، أن الكنيسة لازالت تحت الإنشاء ولا يوجد ثمة خسائر بشرية، وقوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق.

وكان قد شب حريق بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة والتهم الحريق مقر الكنيسة.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
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