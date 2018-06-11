مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر حصري على beIN SPORTS

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معلومات عن مباراة بلجيكا وكوستاريكا بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs السعودية، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : Bein Sport 1.

موعد مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا اليوم في تمام الـ 21:45 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر اليوم 11-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.