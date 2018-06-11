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الأمير هاري وزوجته الممثلة العالمية ميجان ماركل يزوران استراليا ونيوزيلندا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:55 ص
الأمير هاري وزوجته الممثلة العالمية ميجان ماركل يزوران استراليا ونيوزيلندا
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رويترز
 

أعلن قصر كينزنجتون أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل سيزوران استراليا وفيجي وتوجا ونيوزيلندا في وقت لاحق من العام الجاري في جولة ستتزامن مع تنظيم سيدني لدورة انفكتوس الرياضية لمصابي ومرضى وقدامي مقاتلي الجيش.

وهناك ارتباط وثيق بين الزوجين وهذه الدورة الرياضية التي أسسها الأمير هاري في 2014. وتقام الدورة في سيدني خلال الفترة من 20 وحتى 27 من أكتوبر تشرين الأول. وبعد الزواج حصل الزوجان على لقبي دوق ودوقة ساكس.

وظهرت صور لأول مرة للأمير هاري وميجان معا في حفل افتتاح هذه الدورة في تورونتو العام الماضي .

وتزوج الأمير هاري وميجان في حفل مبهر في قلعة وندسور قرب لندن في مايو أيار تابعه الملايين في شتى أنحاء العالم عبر شاشات التلفزيون.



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