"أجانب" الإسماعيلي يعودون بعد عيد الفطر

يصل الرباعي الأجنبي المحترف ضمن صفوف الإسماعيلي، عقب انقضاء أجازة عيد الفطر المبارك للانتظام بتدريبات الفريق الجماعية، تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وبدأ الفريق تجمعه مساء الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، في ظل تعرض الملعب الرئيسي لعمليات رفع كفاءة وإحلال وتجديد من أجل استعادة المظهر الحضاري قبل بدء المنافسات.

ويستعد الإسماعيلي للمشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله وصافة الدورى المحلي، إضافة لخوض منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.