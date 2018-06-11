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عبد الستار صبري: نتائج المنتخب السلبية في الوديات تطمئنني قبل المونديال

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:50 ص
عبد الستار صبري: نتائج المنتخب السلبية في الوديات تطمئنني قبل المونديال
منتخب مصر
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أحمد عبد الحفيظ
 

أكد عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية السابق، على ثقته وتفاؤله بمنتخب مصر، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا المقرر لها يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

 

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "كورة ع الهادي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الهادي، عبر فضائية ltc، أنه متفائل بالمنتخب قبل المونديال، على الرغم من النتائج السلبية في المباريات الودية، مشيرًا إلى أن مصر عندما كانت تحقق نتائج سلبية في الوديات، تظهر بشكل مميز في الرسميات.

 

وواصل تصريحاته، مستشهدًا بما حدث في مونديال 90، عندما تنبأ الجميع بظهور سيء للمنتخب في مباراة هولندا، وحقق المنتخب مباراة العمر أمام الطواحين.

 

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