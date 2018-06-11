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"التموين": مستعدون لاستقبال عيد الفطر.. و"الناس هتاكل وهي مطمنة"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 07:52 ص
التموين: مستعدون لاستقبال عيد الفطر.. والناس هتاكل وهي مطمنة
المهندس أسامة محمود مخيمر
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نعيم يوسف
 
قال المهندس أسامة محمود مخيمر، وكيل وزارة التموين، إن الوزارة مستعدة جيدا لاستقبال عيد الفطر، مؤكدا: "الناس كلها هتاكل وهي مطمنة".

وأضاف "مخيمر"، في لقاء مع برنامج "ملفات"، المذاع على قناة النيل، بالتلفزيون المصري، الأحد، أنه بالتنسيق مع المفتشين في وزارة الصحة، والطب البيطري، هناك غرفة مركزية في كل مديرية تموين بجميع المحافظات.

وأشار إلى أن هناك حملات ولجان مشتركة على الأسواق لمتابعة تواجد السلع، والحلويات، وتمر على المصانع، وتتابع الصلاحيات والمواد المصنعة، وأي مخالفة يتم التحفظ على البضائع في نفس اليوم.
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