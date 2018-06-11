الإمام الأكبر ينعى الطالبة الإندونيسية "فاطمة بنت درسام"

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الطالبة الإندونيسية بجامعة الأزهر "فاطمة بنت درسام"، التي لقيتْ مصرعها الأحد، إثر اصطدام سيارة بها في الحي السابع بمدينة نصر.





وأكد الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر الكبير بأبنائه من الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم الذين يمثلون سفراء الأزهر لنشر الوسطية والتعايش والسلام، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الطالبة الفقيدة ولإندونيسيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ولجميع أبنائه من الطلاب الوافدين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.