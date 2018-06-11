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الإعلامي طارق أبوزينب يكتب: ولي العهد السعودي⁩ الأمير محمد بن سلمان ‬قائد عربي شاب مخلص

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:40 ص
الإعلامي طارق أبوزينب يكتب: ولي العهد السعودي⁩ الأمير محمد بن سلمان ‬قائد عربي شاب مخلص
الإعلامي طارق أبوزينب
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عام مضى لم يكن كأي عام، كان مختلفاً تماماً، ولن نستطيع حصر إنجازاته داخل المملكة العربية السعودية، فأصبحت المملكة في الطليعة بين الدول الخليجية والعربية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يصنع لحظة تاريخية داخل المملكة وخارجها، استطاع أن يؤمن الحاضر والمستقبل برؤية 2030 وبشجاعته أصبح قائدا تاريخيا للشعوب العربية.

⁧في الذكرى الأولى لمبايعة الأمير محمد بن سلمان، على الغيورين والحريصين على الأمة العربية  أن يكونوا خلفه ويبايعوا هذا القائد العربي الشاب المخلص، الذي استطاع أن يحارب الاٍرهاب والتطرف والعنف، وأن يقطع اليد التي تمتد إلى الهوية العربية والإسلامية.
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