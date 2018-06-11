عاجل.. حريق هائل يلتهم كنيسة الأنبا مقار بالقليوبية (صور)

شب حريق هائل منذ قليل فى كنيسة الأنبا مقار بمنطقة إبراهيم بك، والتهم الحريق مقر الكنيسة بالكامل بشبرا الخيمة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



وجارى تحرير محضر والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق وحصر الخسائر.

