محلل سياسي فلسطيني: ما تعانيه غزة فاق القدرة على الاحتمال

قال المحلل السياسي الفلسطيني ومدير مركز "مسارات"، الدكتور هاني المصري، إن الحراك الشعبي الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة اندلع لأن ما تعانيه غزة فاق القدرة على الاحتمال، وتحركت الضفة بعد أن تاخرت كثيراً مما يؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد ومصيره واحد.





وأضاف المصري خلال تصريحات لمراسل فضائية "الغد" في الضفة الغربية، ضياء حوشية، أنه يجب أن تستمر تلك المسيرات حتى يتم رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يستحق الدعم في البطولات التي يسطرها في مواجهة الاحتلال وإحياء القضية ورفع علم "حق العودة"، متابعاً أنه بالرغم من كل ما تعانيه غزهة إلا أنها صمدت في رفع راية القضية الفلسطينية.





وأوضح المصري أن استمرار فرض العقوبات يقود إلى كارثة في القطاع وستصل تباعتها إلى الضفة الغربية ولكل مكان، مؤكدا أن الصمت عما يجري في غزة سيجعل النيران تصل إلى الضفة أيضا، لذا يجب على الجميع التحرك، لافتا إلى أن الهتافات ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جائت لأنه هو المسئول في النهاية عن الاجراءات وعليه رفعها، مؤكدا أنه على الرئيس عباس أن يستجيب لإرادة الشعب الفلسطيني وعدم الدخول في صراع داخلي يستفيد منه العدو.