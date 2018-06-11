ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمينة خليل تترك منزل أسماء أبو اليزيد بعد إهانتها لها في "ليالي أوجيني"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:38 ص
أمينة خليل تترك منزل أسماء أبو اليزيد بعد إهانتها لها في ليالي أوجيني
طباعة
مريم الشريف
 

تركت "كاريمان" التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، في مسلسل "ليالي أوجيني" منزل صديقتها "جليلة" أسماء أبو اليزيد، بعدما واجهتها الأخيرة بكذبها وإخفائها عنها علاقتها العاطفية مع دكتور "فريد" ظافر العابدين، رغم صداقتهما الوطيدة وجاء ذلك بطريقة مهينة من "جليلة"، مما اضطر "كاريمان" للذهاب والاستقرار في أحد الفنادق.

وحدثت مواجهه بين "كريمان" و"فريد"، والذى أخبرها بأنه لا يريد رؤيتها مرة اخرى بعد عودة زوجها "إسماعيل" واتضاح أنه مازال على قيد الحياة، بالاضافة إلى أن "فريد" متزوج وسيصبح أبًا قريبا.


مسلسل "ليالي أوجيني" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا ليالي أوجيني كارمن بصيص فن سينما دراما بث مباشر امينة خليل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 5:40:02 AM