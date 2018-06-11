أمينة خليل تترك منزل أسماء أبو اليزيد بعد إهانتها لها في "ليالي أوجيني"





وحدثت مواجهه بين "كريمان" و"فريد"، والذى أخبرها بأنه لا يريد رؤيتها مرة اخرى بعد عودة زوجها "إسماعيل" واتضاح أنه مازال على قيد الحياة، بالاضافة إلى أن "فريد" متزوج وسيصبح أبًا قريبا.





مسلسل "ليالي أوجيني" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.









تركت "كاريمان" التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، في مسلسل "ليالي أوجيني" منزل صديقتها "جليلة" أسماء أبو اليزيد، بعدما واجهتها الأخيرة بكذبها وإخفائها عنها علاقتها العاطفية مع دكتور "فريد" ظافر العابدين، رغم صداقتهما الوطيدة وجاء ذلك بطريقة مهينة من "جليلة"، مما اضطر "كاريمان" للذهاب والاستقرار في أحد الفنادق.