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مدرب البرازيل: موهبة نيمار ليس لها حدود

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:24 ص
مدرب البرازيل: موهبة نيمار ليس لها حدود
نيمار
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منى العوضي
 

أشاد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بمستوى نيمار بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في شهر فبراير الماضي، مؤكدًا أن موهبته ليس لها حدود.

 

وقال تيتي، خلال تصريحات صحفية: "لا أعرف حتى حدود نيمار، قدراته الفنية والإبداعية مثيرة للإعجاب".

 

وشارك نيمار في (83) دقيقة من مباراة البرازيل والنمسا الودية، استعدادا لبطولة كأس العالم، وتمكن النجم البرازيلي من إحراز هدف في الدقيقة (63).

 

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الخامسة في كأس العالم روسيا 2018، التي تضم منتخبات؛ سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

 

 

 

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