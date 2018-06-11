باحثة سياسية: إعادة هيكلة التحالفات بالشرق الأوسط منذ 2011



وأضافت "زهران"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن الثورات العربية، والأجندات الداخلية للدول، والنسق الدولي، والسياسيات الإقليمية لدول مثل إيران وتركيا ساهمت في إعادة تشكيل هذه التحالفات.



ولفتت إلى أن السعودية بوجود ولي العهد الجديد لديها أجندة يريد تنفيذها لإعادة وجود بلاده على الساحة، بالإضافة إلى تحالفات بين السعودية وإسرائيل، لمواجهة أجندات أقليمية بشكل عام.

قالت الدكتورة إيمان زهران، عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه تم إعادة هيكلة التحالفات الموجودة بالشرق الأوسط من جديد بدءا من عام 2011، لافتة إلى أن هناك العديد من العوامل ساهمت في ذلك.