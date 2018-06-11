مصر تودع شهيد الواجب اللواء صلاح الطوخي في "كلبش 2" (فيديو وصور)

أقيمت مراسم صلاة الجنازة عللى الشهيد اللواء صلاح الطوخي ضمن أحداث الحلقة 26 مسلسل "كلبش 2" للفنان أمير كرارة بعد استشهادة غدرًا بواسطة أحد الإرهابين إثر تفجير نفسه بحزام ناسف.





وتقدم "سليم الأنصاري" خلال المشهد مشيعي جثمان اللواء صلاح الطوخي الذي يجسد شخصيته الفنان محمود البزاوي إلى مثواه الأخير.



















