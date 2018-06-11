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غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لكفر الشيخ بالقسم الثاني

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:12 ص
غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لكفر الشيخ بالقسم الثاني
غزل المحلة
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أميرة مهنا
 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني، تدريباته المسائية، على استاد المحلة استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري الممتاز "ب" للمجموعة الثالثة.

 

وشهد المران حضور جميع اللاعبين الجدد والقدامى، ما عدا الثنائي باترك ادو ووائل عبد الفتاح لتقديمها شكوى ضد إدارة المحلة.

 

وحضر المران جماهير الغزل لدعم الفريق في المرحلة المقبلة استعداداً لمواجهة فريق كفر الشيخ في أولى مبارياته على استاد كفر الشيخ الرياضي في افتتاحية دوري القسم الثاني.

 

 

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