"الشماع" عن لوجو المتحف المصري الكبير: لا منظر ولا جوهر له

"شعار اللا تصميم" بهذا التعبير بدأ بسام الشماع عضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب المصري، تعليقه على تصميم لوجو المتحف المصري الكبير الذي أثار ضجة بعد الكشف عنه صباح أمس.





ووصف الشماع اللوجو في تصريحات خاصة للفجر، أنه لا منظر ولاجوهر له، ولامصرية تبدو منه، ولا تعبير عن حضارة قديمة بمكوناتها "هرم وأبو الهول وأبو سمبل وتوت عنخ إمن، ولاحديثة بمكوناتها من مآذن إسلامية أو قلعة أيوبية، ولا مراكب نيلية، ولا إشارة إلى إنجاز العامل المصري القديم، ولا جنوب علم العالم وصعيد شيد حضارة ولا سيناء ولا سواحل و لا أي شئ.





وتابع الشماع أن لوجو المتحف المصري الكبير مجرد رسم من أربعة خطوط، وجملة بحروف مقطوعة فى آخرها، وفونت غريب تكاد تتشابك حروفه.





وأشار الشماع إلى أنه حسب التصميم المعلن فهو عبارة عن خريطة المتحف من أعلى، ولكن التصميم ليس به أي روح مصرية، وكما اعترضت على تصميم مكتبة الإسكندرية سابقًا على الهواء لأنها لا تحمل ما تختص أو تتفرد به الحضارة المصرية، أعترض اليوم على هذا الشعار.





وقال الشماع: "ما الذي يدل عليه هذا التصميم، إن أي انسان اذا ما رآه بدون عنوان، أو بدون أن يعلم العربية، فلن يدرك علام يدل هذا التصميم.. أين أي إشارة في التصميم تدل على مصر، أو هيروغليفياتها أو لونها الفيروزى المصري القديم أو ذهبها النوبي، أو معابدها الصعيدية، أو فلكها القديم، أو معمارها المدهش، أو كتاباتها العربية الجميلة التي تسكن المساجد و الأبنية الإسلامية".





وعقب الشماع على لوجو المنتخب الوطني، قائلًا: "ما هذه التميمة الرديئة، ولماذا التمساح للمرة الثانية، بأسنان بارزة ونظرة متحفزة، وضربة رأس بعيون مغمضة، ومن المعروف أن ضربة رأس بعيون مغمضة علامة على الفشل الكروي".