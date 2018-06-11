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أحمد أيوب: دفاع الأهلي عانى بشدة.. وأشكر محمد نجيب لهذا السبب!

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:07 ص
أحمد أيوب: دفاع الأهلي عانى بشدة.. وأشكر محمد نجيب لهذا السبب!
أحمد أيوب
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن دفاع الفريق عانى بشكل كبير طوال الموسم الماضي، وذلك بسبب إصابة رامي ربيعة وسعد الدين سمير، ونفس الأمر لمحمد نجيب.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أتوجه بالشكر إلى محمد نجيب الذي تحمل الكثير في الفترة الماضية، وكان يثبت أنه على قدر المسئولية في كل مباراة يشارك فيها".

 

وعاد ليقول: "البعض انتقد التعاقد مع أيمن أشرف في ظل وجود 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، ولكننا وظفناه في مركز قلب الدفاع، وانضم للمنتخب المشارك في كأس العالم 2018 بروسيا".

المزيد عن: محمد نجيب رياضة دفاع الأهلي الأخبار الرياضية أيمن أشرف أخبار الرياضة أحمد أيوب
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