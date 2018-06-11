مي سليم تحاول قتل وليد فواز بعد اغتصابها في المسلسل الرمضاني "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الرحلة" استمرار هروب رانيا "ريهام عبدالغفور" في الشارع هي وابنتها ورفضها للعودة لكريمة وكارما أو أسامة.

فيما يحاول أسامة "باسل خياط" البحث عنها، حيث يذهب لمنزل كارما ولا يجدها، ويذهب لكريمة في المستشفى ويهددها ولكنها تخبره بأنها لاتعلم عنهم شيئًا.





فيما يحاول آدم "وليد فواز" مصالحة سارة "مي سليم" بعدما اغتصبها، وتحاول هي قتله وعندما تفشل تتصل بوالدها فيأتي ويأخذها ويطلب منه أن يطلقها.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، مي سليم، ثراء جبيل، ومن إخراج حسام علي.







